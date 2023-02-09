TCG İskenderun, yardım malzemelerinin naklini kesintisiz sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) İskenderun'un deprem bölgesine yardım malzemeleri naklinin kesintisiz olarak devam ettiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “TCG İskenderun gemimiz, İskenderun Limanı'na yardım malzemelerinin nakline ve depremde yaralanan vatandaşlarımızın İskenderun'dan Mersin Limanı'na intikal ettirilmesine kesintisiz olarak devam ediyor” ifadelerine yer verildi.