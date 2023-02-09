İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TCG Sancaktar ve Bayraktar'da her türlü sağlık hizmeti sağlanıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İskenderun’daki Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Sancaktar ve Bayraktar’ın bölgede her türlü sağlık hizmetini sağladığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İskenderun'daki Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Sancaktar ve Bayraktar'ın bölgede her türlü sağlık hizmetini sağladığını bildirdi.


MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İskenderun'daki TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerimizde, Sağlık Bakanlığı personelinin de desteğiyle depremzede vatandaşlarımıza cerrahi müdahale dahil her türlü sağlık hizmeti sağlanıyor" denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.