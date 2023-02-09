TCG Sancaktar ve Bayraktar'da her türlü sağlık hizmeti sağlanıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İskenderun'daki Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Sancaktar ve Bayraktar'ın bölgede her türlü sağlık hizmetini sağladığını bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İskenderun'daki TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerimizde, Sağlık Bakanlığı personelinin de desteğiyle depremzede vatandaşlarımıza cerrahi müdahale dahil her türlü sağlık hizmeti sağlanıyor" denildi.