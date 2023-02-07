TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemileri deprem bölgesine doğru yola çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemileri, deprem bölgelerine iş makinesi ulaştırmak için yola çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetlerine ait TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerinin, deprem bölgelerine iş makinesi ulaştırmak üzere Hatay'ın İskenderun ilçesine doğru yola çıktığını duyurdu. Ayrıca gemilerde, uyku tulumu, battaniye, çadır, ısıtıcı, jeneratör, gıda malzemeleri ve arama-kurtarma teçhizatları da bulunuyor.