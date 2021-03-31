TDK “Salgın Terimleri ve Türkçe” ilişkisini masaya yatırıyor

Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından 8 Nisan'da “Salgın Terimleri ve Türkçe” adıyla çevrim içi bir bilgi şöleni düzenlenecek.

2020-2021'e damgasını vuran Covid-19 salgını, günlük hayatın bir parçası haline gelirken bu durum tıp terimleri konusunu da farklı boyutlarıyla tartışmaya açtı. “Bulaşma”, “bağışıklık” veya “temaslı” gibi kelimeler anlaşılır bulunurken, “antikor”, “entübe” veya “filyasyon” gibi terimler ise en her zaman anlaşılır bulunmuyor.

Sağlık terimleri, Türkçe yönüyle ele alınacak

İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü, Hemşirelik Terimleri Sözlüğü ve Açıklamalı Yürek Bilimi Terimleri Sözlüğü gibi birçok terim sözlüğü bulunan TDK, şimdi de salgın terimleri konusunda bir bilgi şöleni düzenliyor. Bilgi şöleninde, salgın döneminde günlük hayatın bir parçası haline gelen sağlık terimleri, Türkçe yönüyle ele alınacak. Bilgi şöleninde dil bilimi ve tıp alanından akademisyenlerce bildiriler sunulacak. Sunulacak bildirilerden bazıları şunları: "Türk Terim Tarihi İçinde Gelişmeler ve Sağlık Terimleri, Güncel Yaşamın Tıbbileşmesi ve Salgının Dile Etkisi, Salgın Dönemi Televizyon Programlarında Hastalıkla İlgili Söz Varlığı ve Bunların Kullanım Sıklığı."

Kurumun verdiği bilgiye göre, 8 Nisan'da saat 10.00'da başlayacak bilgi şöleninin video kayıtları TDK Youtube kanalından izlenebilecek.