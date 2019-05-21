TDK Yayınları Bartın Üniversitesinde

TDK Yayınlarından çıkan ve Türkçenin farklı sorunlarına ışık tutan araştırma-inceleme eserleri ile çeşitli dil ve lehçelerde hazırlanmış sözlükler okurların ve araştırmacıların ilgisine sunuluyor. TDK kitap satış aracı sayesinde kitap dostlarıyla buluşturulan yayınlar, üniversite yerleşkesinde 21-22 Mayıs 2019 tarihlerinde yüzde 50 indirimle satışta olacak.

Türk Dil Kurumu kitap satış aracı, farklı şehirlerdeki üniversitelerde okuyucular ve araştırmacılarla buluşmaya devam edecek.