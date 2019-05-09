İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TDK Yayınları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde

Türk Dil Kurumu yayınları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğrenciler ve akademisyenlerle buluşuyor.


Türk Dil Kurumu yetkilileri, TDK Yayınlarından çıkan ve Türkçenin farklı sorunlarına ışık tutan araştırma, inceleme eserleri ile çeşitli dil ve lehçelerde hazırlanmış sözlükleri okurların ilgisine sunuyor. TDK kitap satış aracı sayesinde kitap dostlarıyla buluşturulan yayınlar, üniversite yerleşkesinde 9-10 Mayıs 2019 tarihlerinde yüzde 50 indirimle satışa sunuluyor.


Türk Dil Kurumu kitap satış aracı, farklı şehirlerdeki üniversitelerde okuyucularla buluşmaya devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.