TDK Yayınları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde

Türk Dil Kurumu yetkilileri, TDK Yayınlarından çıkan ve Türkçenin farklı sorunlarına ışık tutan araştırma, inceleme eserleri ile çeşitli dil ve lehçelerde hazırlanmış sözlükleri okurların ilgisine sunuyor. TDK kitap satış aracı sayesinde kitap dostlarıyla buluşturulan yayınlar, üniversite yerleşkesinde 9-10 Mayıs 2019 tarihlerinde yüzde 50 indirimle satışa sunuluyor.

Türk Dil Kurumu kitap satış aracı, farklı şehirlerdeki üniversitelerde okuyucularla buluşmaya devam edecek.