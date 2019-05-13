TDK Yayınları Yozgat Bozok Üniversitesinde

Türk Dil Kurumu (TDK) yetkilileri, kendi yayınlarından çıkan ve Türkçenin farklı sorunlarına ışık tutan araştırma, inceleme eserleri ile çeşitli dil ve lehçelerde hazırlanmış sözlükleri okurların ilgisine sunuyor. TDK kitap satış aracı sayesinde kitap dostlarıyla buluşturulan yayınlar, üniversite yerleşkesinde 13-14 Mayıs 2019 tarihlerinde yüzde 50 indirimle satışa sunuldu. Türk Dil Kurumu kitap satış aracı, farklı şehirlerdeki üniversitelerde okuyucularla buluşmaya devam edecek.