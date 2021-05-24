TDK'dan yeni yayın: 'İsfendiyaroğlu Rüstem Bey: Dîvân (Dîvân-ı Kâsımî)'

Bilinen tek nüshası Berlin Devlet Kütüphanesinde yer alan Kâsımî Dîvânı'nın incelendiği 'İsfendiyaroğlu Rüstem Bey: Dîvân' çalışması, metin ve inceleme olarak iki kısımdan meydana geliyor.

İnceleme kısmı, İsfendiyaroğulları Beyliği'nin tanıtımı ve şairin hayatıyla ilgili bilgilerin tertibiyle başlıyor. Bunun ardından şekil ve muhteva yönleriyle Dîvân'ın detaylı bir incelemesi veriliyor. Çalışmanın ilerleyen kısımlarında Dîvân'ın çeviri yazısı sunulurken, şiirlerin daha iyi anlaşılması için nesre çevirisi yapılıyor. Son olarak karşılıklı okumaya imkan sağlaması bakımından çalışmanın sonunda Kâsımî Dîvânı'nın bilinen tek nüshasının tıpkıbasımı da paylaşılıyor.