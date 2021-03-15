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TDK'dan yeni yayın: İzmir İli Ödemiş-Kiraz-Beydağ İlçeleri Ağızları

Kiraz-Beydağ İlçeleri Ağızları’ isimli yeni bir eser yayınladı.

Kiraz-Beydağ İlçeleri Ağızları' isimli yeni bir eser yayınladı.


Aylin Çakır tarafından hazırlanan İzmir İli Ödemiş-Kiraz-Beydağ İlçeleri Ağızları, Türk Dil Kurumu yayınları arasındaki yerini alarak bilim dünyasıyla buluştu. İzmir ili Ödemiş, Kiraz, Beydağ ilçesi ağız özelliklerinin tespitinin amaçlandığı eser, ‘Dil İncelemesi-Metinler-Sözlük' olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor.


‘Dil İncelemesi' bölümünde 93 köydeki 133 konuşmacıdan derlenen metinler ses bilgisi, şekil bilgisi ve cümle bilgisi yönünden incelendi. İnceleme sonucunda ortaya çıkan veriler “Sonuç” bölümünde değerlendirildi. Derlenen metinlerde şimdiki zaman ekinin kullanımına göre dört ağız bölgesi tespit edildi. ‘Sözlük' bölümünde ise her kelime bütün ekleriyle dizin şeklinde gösterildi.

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