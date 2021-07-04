TDMMB Başkanı Demirtaş: “Şuşa Türk dünyasının kültür başkenti adayımız”

ANKARA (İHA) – Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TDMMB) Başkanı ve Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, “TDMMB olarak can Azerbaycan'ın, Karabağ'ımızın kültür şehri olan, Türk dünyasının kadim kültür ocaklarından Şuşa'yı Türk Dünyası kültür başkentliği için aday gösteriyoruz” dedi.

TDMMB 14. Olağan Genel Kurulunda genel başkanlığa Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş yeniden seçildi. Toplantıda konuşan Demirtaş, salgın döneminin ardından 2021 yılı ile birlikte yükseliş dönemine geçeceklerini söyledi. Faaliyet dönemi içinde yapılan çalışmaları anlatan Demirtaş, “Özellikle Türk Dünyası'nın müşterek şehircilik kültürünün geliştirilmesi ile Türk ve İslam eserlerinin tanıtılması, küresel ölçekte bilinirliğinin arttırılması amacıyla kültür varlıklarımızın jeodezik, fotogrametrik ve lidar yöntemlerle üç boyutlu modellemelerinin yapılması konularında Türk dünyasının önde gelen kurum ve kuruluşlarıyla iki protokol imzaladık” dedi.

“Şuşa Türk dünyasının kültür başkenti adayımız”

Yeni dönem hedefleri ile 2021 yılının Uluğ Bey Yılı olarak kutlanması için çalışmalar başlattıklarını ve bu kapsamda Özbekistan Büyükelçiliği ile ortak faaliyetlerin yapılmasını planladıklarını dile getiren Demirtaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Türk Dünyası kültür başkenti etkinlikleri kapsamında ‘Hiva' açılış programında ve Buhara etkinliklerinde hazır bulunarak ülkemizin mega projelerinin tanıtımının yapılmasında öncü olmak istiyoruz. Ayrıca TDMMB olarak can Azerbaycan'ın, Karabağ'ımızın kültür şehri olan, Türk dünyasının kadim kültür ocaklarından Şuşa'yı Türk Dünyası kültür başkentliği için aday gösteriyoruz. Bir bakıma Şuşa'ya iade-i itibar olacak bu hamlenin Karabağ zaferimizi perçinleyeceğine inanıyorum. Ayrıca 2022 yılında Karabağ ve Bakü'de ‘Türk Dünyası kadim şehirleri vizyon imar yarışması Karabağ 100 yıllık planı uluslararası fikir yarışması' düzenleyeceğiz. TDMMB olarak Karabağ'ın yeniden inşasında görev almak ve 100 yıllık planını gerçekleştirmek için bu konuda her türlü çalışmaya hazırız.”

Ak Sakallar Meclisi kuruldu

Ak Sakallar Meclisi'nin birlik bünyesinde kurulduğunu belirten Demirtaş, “Malumlarınız olduğu üzere ‘aksakal' kavramı milletimiz için oldukça önemlidir. Şimdilerde daha çok yabancı dilden alınma haliyle ‘duayen' olarak ifade edilen aksakal kavramı bize ait olan bir kavramdır. Aksakal kavramının yaygınlaşmasına destek olmak ve bu kültürü canlandırmak için TDMMB olarak bir hamle yapıyor ve yeni bir yönetim anlayışı başlatıyoruz. Artık bugünden itibaren birliğimizi, kuruluşundan günümüze kadar her kademede görev yapmış aksakallarımızla birlikte yöneteceğiz” diye konuştu.

Divan başkanlığını Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız'ın yaptığı genel kurulda, Genel Sekreterlik görevine birliğin Kurucu Genel Başkanı da olan Dr. İlyas Demirci yeniden seçilirken; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de yeni dönemde yönetime giren isimlerden oldu.

TDMMB'nin temel icra organı olan çalışma komisyonları da genel kurulda seçildi. Bu kapsamda genel kurul tarafından 33 komisyon oluşturuldu. Birliğin Onursal Genel Başkanı olarak AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım yeniden seçildi. TDMMB'nin yönetim kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

"Mücahit Demirtaş (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı)

A. Misbah Demİrcan (Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı)

Nihat Özdemir (Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı)

İlyas Demirci (TDMMB Kurucu Genel Başkanı)

Özgür Ulupinar (İş Adamı)

Abdullah Eren (Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı)

Banu Aslan Can (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü)

Bilal Çelik (Çelikler Holding Yönetim Kurulu Başkanı)

Şadiye Yalçın (Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı)

Selahattin Bayram Çavuş (Karayolları Genel Müdür Yardımcısı)

Yılmaz Batıbay (BATIYABA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı)

Merih Karayol (Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcısı)

Murat Saraçyakupoğlu (EYKAN İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı)

Eren Başer (ASD GRUP Mühendislik ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı)

Yasin Kalafatoğlu (Doğuş Avenu Yönetim Kurulu Üyesi)

Zafer Gülseven (Sanayici- İş Adamı)

Ahmet Tunçsoy (AYGM Daire Başkanı)

Ebru Öz (LAL Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı)"