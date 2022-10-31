TDP Başkanı Sarıgül: "Yerli malı yurdun malı herkes Togg'u kullanmalı”

Yerli malı yurdun malı herkes Togg'u kullanmalı” dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül. parti binasında düzenlenen haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sarıgül burada yerli otomobil Togg ve gündemdeki konuları ele aldı. Sarıgül, Türkiye'nin yerli otomobili olan Togg'un açılış törenine katıldıklarını belirterek, “Yerli bir otomobil markamızın olmasından sevinç duyduk. Şimdi bütün ulusumu davet ediyorum hiçbir partini farkı gözetmeden yerli yatırımcıların malı olan Togg'a sahip çıkalım. Ben ilk adımı attım ve Togg için müracaatımı yaptım” ifadelerinde bulundu.

"Yerli malı yurdun malı herkes Togg'u kullanmalı"

Sarıgül, tüm devlet çalışanlarının ve devlet dairelerinin yerli üretim otomobili olan Togg'u kullanması gerektiğini vurgulayarak, “Buradan devleti yönetenlere bir çağrıda bulunuyorum. Devlette ne kadar lüks ve ithal araba varsa hepsini internet üzerinden satışa çıkarın ve satın. Bakanlar dahil herkes Togg kullansın. TDP Genel Merkezinden sesleniyorum, Alman arabalarına, Fransız arabalarına İtalyan arabalarına, Japon arabalarına güle güle, hoş geldin Togg. Yerli malı Yurdun Malı Herkes Togg'u kullanmalı. Cumhurbaşkanından başka hiçbir devlet görevlisi ithal araca binmesin” diye konuştu.

Sarıgül konuşmasının ardından katılımcılara ve basın mensuplarına katılımlarından dolayı teşekkür ederek toplantıya son verdi.