TDP Başkanı Sarıgül: “Yirmi yıldır iktidarda olan bir partinin mazeret üretme şansı yok sorun çözme şansı var”

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı öncesinde basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasında konuşan Sarıgül'ün gündeminde motorlu kuryeler, elektrik zammı ve tarım sorunları vardı.

“Yemekler geciksin ama kuryeler ölmesin”

Basın açıklamasında konuşan Sarıgül motorlu kuryelerin çalışma zorluklarına dikkat çekerek “Motorlu kuryeliğin acilen yüksek tehlikeli meslek grubuna alınması lazım. Hızlı servis baskısı, kazaların artmasına yol açıyor. Buradan hem çok uluslu şirketlere hem de bütün yurttaşlarıma kuryelerin diliyle sesleniyorum; yemekler geciksin ama kuryeler ölmesin” ifadelerini kullandı.

“Yirmi yıldır iktidarda olan bir partinin mazeret üretme şansı yok sorun çözme şansı var”

Artan enerji maliyetlerinin milletin cebinden çıktığını işaret eden Sarıgül “Biz kötü yönetimin faturasını ödüyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuşmasında ‘Elektrik üretiminde ithal oranımız yüzde 50 temel sorun elektrik enerji üretim maliyetleri' diyor. Bunu yirmi yıldır iktidardaki bir partinin Enerji Bakanı söylüyor. Bırakın kendinize muhalefet yapmayı elektrikte ithal oranını neden düşürmediniz? Yirmi yıldır iktidarda olan bir partinin mazeret üretme şansı yok sorun çözme şansı var” dedi.

“TDP iktidarında Türkiye topraklarına ne ekilip ne biçileceğine Parlamento karar verecek”

Sarıgül, çiftçilerin sorunlarını belirterek “Türkiye'nin kurtuluşu ekonomik milliyetçilik de yatmaktadır. Ekonomik milliyetçilik tarıma önem vermektir. Amerikan veya Rus çiftçisine önem vermek değil kendi çiftçimize destek vermek ve kendi arpamızı, buğdayımızı korumaktır. Son yıllarda yaklaşık 120 milyar dolar parayı Kanada, Rus ve Amerikan çiftçisine vermişiz. TDP iktidarında ekonomik milliyetçilik yapacağız ve bu parayı kendi çiftçimize dağıtmış olacağız. Çayımıza, fındığımıza, pamuğumuza, zeytinimize, zeytinimize sahip çıkmak ekonomik milliyetçiliktir. Güneydoğuda tütün ekemezsin Amerika yasak koymuş, Eskişehir Trakya'da şeker pancarı ekemezsin Avrupa Birliği yasak koymuş. TDP iktidarında Türkiye topraklarına ne ekilip ne içileceğine Türkiye Büyük Millet Meclisi Parlamentosu karar verecek” açıklamasında bulundu.