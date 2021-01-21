TDP Genel Başkanı Sarıgül: ”İlk evini alan vatandaştan vergi almayacağız”

İlk eve sahip olmak isteyenlere çok düşük faizle kredi vereceğiz” dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Ankara'da bir otelde partisinin ilk basın toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda iktidara geldikleri an yapacaklarını anlatan Sarıgül, basın mensuplarının sorduğu her soruyu cevaplayacağını vurguladı. Siyaset sahnesinde yer alan hiçbir partinin ne yedeği, ne hizbi ne parti içi kliği olmadıklarını belirten Sarıgül, ”Biz bugün siyaset sahnesindeki partilerin hiçbirinin benzeri, ortağı, takipçisi ya da gölgesi değiliz. Biz, yepyeni bir siyaset anlayışı ile Türkiye'nin 83 milyonunun dertlerine çare olmak üzere gelen Türkiye partisiyiz. Biz hiç kimsenin sofrasından pay almaya gelmiyoruz. Biz, bu ülkenin tüm insanlarına zengin ve bereketli bir vatan sofrası kurmaya geliyoruz. Bu sofrada herkese yer olacaktır. Bu sofrada herkesin karnı doyacaktır” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin lafa, kavgaya ya da polemiğe ihtiyacı olmadığının altını çizen Sarıgül, TDP'nin gündeminde hep taze ve radikal çözümler olacağını belirtti. Sarıgül, ”Biz, Türkiye'nin referandum cenneti olması gerektiğini düşünüyoruz. Şu anda internet üzerinden her gün referandum yapmak mümkün. Vatandaşa 5 yılda bir sorma devrini bitireceğiz. Büyük projeleri; eğitim, sağlık ve adaletle ilgili büyük yasal değişikliklerin hepsini vatandaşa soracağız. Belediye meclislerinde verilen kararların yüzde 90'ını referandumla halka soracağız” diye konuştu.

Sarıgül, iktidara geldikleri zaman hiçbir davanın 1 yıldan uzun sürmeyeceğini vurgulayarak, ”Biz, ‘süper hızlı devlet' anlayışına inanıyoruz. ‘Devlette 1 gün', ‘mahkemede tek celse ve 1 yıl kuralı' getireceğiz. Hiçbir kamu kuruluşu vatandaşın başvurusunu 24 saatten fazla geciktiremeyecek. Hiçbir dava 1 yıldan uzun sürmeyecek. Savsaklayan, geçiştiren, pusuda bekleyen idare anlayışına son vereceğiz” dedi.

TDP olarak barınmayı ‘temel hak' olarak gördüklerini, bu nedenle de devletin arazilerinin evsiz, topraksız vatandaşlara verileceğini aktaran Sarıgül, ”Türkiye topraklarının yarıdan fazlası kamunun mülkiyesinde. 783 bin kilometrekarelik alanın, 425 bin kilometrekarelik kısmı (yüzde 52) hazineye ait. Almanya, Hollanda ve Belçika'nın toplamı kadar arazi devletin elinde atıl yatıyor. Vatandaşın ise evi yok, kirada oturuyor. Bu arazileri vatandaşlara vererek barınma sorununu çözeceğiz. Barınmayı temel hak olarak gördüğümüz için ilk evini alan vatandaştan vergi almayacağız. İlk eve sahip olmak isteyenlere çok düşük faizle kredi vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Evlilikte tüm işlemlerin ücretsiz olacağını ve ailelerin satın aldığı ilk arabanın kesinlikle vergisiz olacağını vurgulayan Sarıgül, ”Biz aile kurmayı temel hak olarak görüyoruz. Bu nedenle evlilikte tüm işlemleri ücretsiz, tüm alışverişi vergisiz yapacağız. Evlenen çiftler yıllarca borç ödemekle uğraşıyor, büyük sıkıntılar çekiyor. Devletin aileyi koruması ve teşvik etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz ulaşımı temel hak olarak görüyoruz. Bu nedenle ilk araba kesinlikle vergisiz olacak. Her ailenin ilk ve temel arabasını tüm vergilerden muaf tutacağız. Böylece vatandaş ilk arabasına, piyasanın yarı fiyatına sahip olacak. Zaten bu kişi yakıt alınca 2-3 kat vergi ödüyor. İkinci aracında zaten vergi ödüyor. İlk arabası vergisiz olacak” dedi.

Genel Başkan Sarıgül, bilimi toplumsal hak olarak gördüklerini, iktidarlarında üniversitelerin hocalar ve öğrenciler ile yöneteceğini söyledi. Sarıgül, ”Hiçbir kişi veya makam binlerce profesörün ve öğrencilerinin yaptığı seçimi yok sayıp yerine rektör atayamayacak. Bize göre bir siyasetçinin üniversiteye yapabileceği en büyük hizmet, oradan uzak durmasıdır” şeklinde konuştu.

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarıgül, iktidara geldiklerinde istihdam ve ihracat konusunda nasıl bir politika izleyecekleri sorusunu çok rahat bir şekilde cevaplayabileceğini fakat bir genel başkan ve genel sekreterin her şeyi bilmek zorunda olmadığını belirterek, sözü parti ekonomistine verdi. Parti ekonomisti Dr. Aziz Murat Hatipağaoğlu şunları kaydetti:

“Açıkçası bizim çok temel bazı ilkelerimiz var. İstihdam ve ihracattan önce. Biz diyoruz ki TDP iktidarında biz mutlaka hesap verebilir, şeffaf, tutarlı, öngörülebilir bir ekonomi politikası uygulayacağız. Yani vatandaşlarımız, sanayicimiz, esnafımız, işçimiz bizim gelecek yıllarda ne yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı çok net bir şekilde bilebilecekler ve kendilerini ona göre ayarlayacaklar. Maalesef son yıllarda en büyük sıkıntımız işsizlik. İşsizliğin çok ciddi bir sosyal yönü de var. Özellikle geçen sene ve bu sene devam eden pandemi işsizlik konusunda bize çok daha ciddi sorunlar ortaya çıkaracağını gösteriyor. Bir yandan maalesef yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız. Bunu işsizlikle birleştirdiğiniz zaman Türkiye'nin önümüzdeki yakın dönemde üzücü olacağını gösteriyor. Yapacağımız şey aslında şu. Bir, biz öncelikle istihdamı arttıracak her türlü üreticiyi destekleyecek önlemler alacağız. Bu üretimi destekleme sadece var olan Marmara Bölgesi ve civarındaki sanayi kesimi değil, Türkiye'nin tüm bölgelerine, sanayi ve üretimi yansıtacak. Dolayısıyla buradaki üretim teşviği otomatik olarak istihdamı artıracak. Artan istihdamla birlikte bizim hedefimiz, çalışanların ve özellikle esnafların bir anlamla da toplumun orta direği dediğimiz insanların gelirlerini de artırmak. Dolayısıyla bu efektif gelir artışı onların aynı zamanda üretimde ortaya çıkan talepten de faydalanmalarını ve talebi arttırmalarını sağlayacak. Biz önümüzdeki dönemde tüm Türkiye'de başta kalkınmada öncelikli ki biz bu tanımları yeniden belirleyeceğiz, şu andaki tanımların açıkçası yeterli olmadığı kanaatindeyiz. Bu tanımları yeniden belirleyerek üretimi ciddi şekilde arttıran teşvik yöntemlerini en kısa zamanda alacağız. Ayrıca bizim komşu ve çevre ülkeleriyle, Avrupa Birliği ile yakın ilişkilerimiz var biliyorsunuz. Türkiye'mizin ihracatının büyük bir çoğunluğu Avrupa Birliği'ne yönelik. Son zamanda bununla ilgili ciddi sıkıntılarımız var. Az önce Genel Başkanımız söyledi. Biz barışa ilerleyeceğiz diye. Biz hem çevre ülkelerde hem komşu ülkelerimizle hem de Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi yeniden düzenleyerek eski rayına sokan ve Türkiye'yi tekrar Avrupa Birliği'ne tam üye olabilecek bir ekonomi ve dış politikadan yanayız. Dolayısıyla bu yakın çevredeki ilişkilerimiz bizim özellikle avantajlı olduğumuz otomotiv yan sanayi, makine, hazır giyim ve tekstil, beyaz eşya ve üretimi gibi tüm alanlardaki net ihracatçı pozisyonumuzu daha da arttıracak bir yöntem izleyeceğiz.”