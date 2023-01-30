TDP Genel Başkanı Sarıgül: “TFF reform niteliğinde bir karar aldı”

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkezinde düzenlenen haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Sarıgül, Türkiye'de geçen hafta çok güzel bir olay yaşandığını belirterek, “Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi kutluyorum. Reform niteliğinde bir karar aldı. Prof. Dr. Leyla Orta hocamızın Merkez Hakem Komitesi (MHK) Başkanlığına atanması kadınlar olarak, demokrasi olarak, barış olarak bir reform niteliğindedir. Bir kez daha Türkiye Futbol Federasyonunu kutluyorum. MHK Başkanlığına atanan Leyla Orta hanımefendiye de başarılar diliyorum” diye konuştu.

"Çalışanlar arasında ayrımcılık yapmayın"

Başkan Sarıgül, kadroya alınan memurlar hakkında iktidara seslenerek, “Madem yapıyorsunuz acele etmeyin. Bir taraftan yaparken bir taraftan yıkmayın. 590 bin sözleşmeli personel var. 450 bin kişiye kadro verildi geriye kalan 130 binin üzerindeki insanlar paramparça. Madem yapılıyor eksik bırakmayın gönülleri tam alın. Çalışanlar arasında ayrımcılık yapmayın, çalışanlar arasında ayrımcılık yaparsanız burada huzuru yakalayamazsınız” ifadelerini kullandı.