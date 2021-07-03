TDV 29 Mayıs Okullarından LGS'de önemli başarı

8. sınıf öğrencileri Zeynep Taş ve İsmail Alp Üşenmez LGS'de tüm sorulara doğru yanıt vererek Türkiye 1.'si oldu.

Ayrıca 2 öğrenci 86, 4 öğrenci 84, 3 öğrenci 83 ve 1 öğrenci 82 soruya doğru yanıt vererek büyük bir başarıya imza attı. Sınava giren öğrencilerden 11'i yüzde 1'lik, 19'u yüzde 3'lük, 35'i yüzde 5'lik, 45'i yüzde 10'luk dilime girdi.

Tüm dünyada yaşanan ve ülkemizi de etkisi altına alan salgın nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde sınav hazırlıklarını gerek evden gerekse de yüz yüze devam ettiren 29 Mayıs Okulları 8. sınıf öğrencileri elde ettikleri başarıyla okulda uygulanan eğitim modelinin ne denli doğru ve etkili bir model olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

TDV 29 Mayıs Okulları Genel Müdürü Bahri Kahya, “Çocuklarımızı emanet ettiğimiz her öğretmeni eğitim tecrübesine bakarak büyük bir hassasiyetle seçiyoruz. Bu duruşumuz da başarıyı beraberinde getiriyor.” dedi.

Disiplinli ve kaliteli eğitim anlayışı ile dünya standartlarında bir eğitim verdiklerinin altını çizen Kahya, “29 Mayıs Okulları olarak öğrencilerimizin geleceklerini nasıl planlayacakları konusunda gerek idare gerekse de eğitim kadromuzla gece gündüz çalışıyoruz.” diye konuştu.

TDV bünyesinde 1993 yılında İzmir'de başladıkları eğitim serüveni ile binlerce öğrenciyi hedeflerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kahya, “Gerek akademik gerekse de bilimsel, sportif ve sanatsal her türlü bireysel ve kitlesel sınav, yarışma ve olimpiyatlarda elde edilen bölge, ulusal ve dünya şampiyonlukları hem bizleri gururlandırıyor hem de yeni başarılar için heyecanlandırıyor.” ifadelerine yer verdi.

LGS ve YKS gibi kitlesel sınavlara hazırlık sisteminde öğrencilerin yıl boyunca deneme sınavlarına katıldıklarını anlatan Kahya, bu sayede öğrencilerin kazanım eksiklerinin tespit edildiğini vurguladı.

Salgının zorlu şartlarına rağmen öğrencilerin büyük bir başarı gösterdiğini ifade eden Kahya, öğrencilere desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Ayrıca Kahya, 30 yıla yakın tecrübesiyle İzmir'de ve Ankara'da eğitim veren okulları da büyütmeyi amaçladıklarını söyledi.