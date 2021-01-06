TDV anaokulu öğrencilerinden ihtiyaç sahibi kardeşleri için atkı

Anaokulu öğretmenleri tarafından su şişesi ve dil çubuğu kullanılarak hazırlanan aparatla örgü örmeyi öğrenen öğrenciler, el emeği, göz nuruyla hazırladıkları kışlık giyecekleri kendileri gibi küçük çocuklara gönderiyor. TDV Ferda Koleji Anaokulu Müdürü Esra Tunç Samsa, Türkiye Diyanet Vakfı'nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ihtiyaç sahibi çocukların kışı daha rahat geçirebilmeleri için başlattığı İlmek İlmek İyilik Projesi'ne destek olmaya çalıştıklarını söyledi. Kışın etkisini göstermesiyle birlikte bölgede atkı, bere ve eldiven gibi kışlık kıyafet ihtiyacının daha çok hissedildiğini dile getiren Samsa, projeyi ilk olarak velilere duyurduklarını ve çok olumlu dönüşler aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Anaokulu öğrencilerimizin ailelerinin ördükleri atkı, bere ve eldivenlerle ilgilendiklerini öğrendik. Projeyi okul içerisine taşımaya karar verdik. Öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan ve çocuklara hiçbir şekilde zarar vermeyecek basit bir aparatla örgü eğitimi verdik. Kısa bir süre içerisinde atkı örmeyi öğrenen çocuklarımız şimdi Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde maddi imkansızlıklar nedeniyle kışlık giysi almakta güçlük çeken kardeşleri için atkı, anneleri de evden destek vererek bere ve eldiven örüyor. Anaokulu bölümümüzde 50 öğrenci var. Anaokulumuzdaki 3-6 yaş öğrencilerimiz okulda üreterek ve kolej bünyesindeki ilkokuldan liseye tüm öğrencilerimizde evden destek verecekler. Yaklaşık bin takım atkı, bere ve eldiveni tamamlayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız.”

Anaokulu öğretmeni Elif Gökçe de çocukların el ve kas becerilerini geliştirmeye yönelik bir çalışma olduğunu söyledi. Etkinliğin öğrencilere aynı zamanda küçük yaşta hayırseverlilik bilinci kazandıracağına inandıklarını ve o nedenle anaokulu öğrencilerinin vermiş olduğu bu desteği önemsediklerini ifade eden Gökçe, “Çocuklarımız atkı örmeye ilk başladıklarında biraz zorlandılar. Ama şu an tüm öğretmenlerimizin kontrolünde çok güzel ve hızlı bir şekilde örebiliyorlar. Yine zorlandıkları noktalarda bizler destek oluyoruz. Onlar da eğlenerek ve zevkle bu işi yapıyorlar” şeklinde konuştu.

5 yaşındaki Ahmet Tuğra Meriç, “Kışın kardeşlerimiz üşümesin diye atkı örüyorum. Havalar çok soğudu. Üşütüp hasta olmalarını istemiyorum” dedi.

Gülsema İnan da, “Biz sıcak evlerimizde dururken kardeşlerimizin üşümesini istemiyorum. Onun için de öğretmenlerimizle birlikte onlara atkı, bere ve eldiven örüyorum” diye konuştu.

Örülen atkı, bere ve eldivenler Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki

illerde yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.