TDV Bornova Koleji öğrencileri FPSPI'de Türkiye birincisi oldu

Öğrenciler, Amerika'da düzenlenecek uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil edecek.

Proje Koçu Ortaokul Müdür Yardımcısı Şebnem Şen Aksoy, ulusal ve uluslararası alanda prestijli bir yarışma olan Uluslararası Gelecek Problemleri Çözme Programı'nda iki yıldır büyük bir başarı gösterdiklerini söyledi. Bornova Koleji olarak geçen yıl düzenlenen Uluslararası Gelecek Problemleri Çözme Programı'nda Amerika'da düzenlenen dünya elemelerinde Türkiye'yi temsil ederek dünya üçüncüsü olduklarını anımsatan Aksoy, bu yıl da 18-19 Nisan tarihlerinde düzenlenen Türkiye finallerinde ortaokul öğrencilerinin Toplumsal Problem Çözme (CmPS) alanında Junior ve Middle kategorilerinde tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye birincisi olduklarını ifade etti. Bornova Koleji olarak yarışmaya Junior Don't Get Bored takımının “Teneffüsleri Eğlenceli Hale Getirme”, Middle Richter takımının ise “Deprem Öncesi Yapılacaklar” temaları ile katıldıklarını, öğrencilerin üstün performansıyla birinci olduklarını dile getiren Aksoy, şunları kaydetti:

“İki takım halinde toplamda 27 öğrencimiz programa katıldı. Türkiye birinciliğiyle birlikte Haziran ayında Amerika'da yapılması planlanan uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandık. Geleceğin sorunlarına bugünden çözüm bulmayı hedefleyen ve öğrencilere, eleştirel düşünme becerilerini kullanarak pozitif bir gelecek tasarlama ve planlama becerilerini geliştirmeyi amaçlayan programı öğrencilerin gelişimi açısından çok önemsiyoruz. Öğrenciler toplumlarında pozitif bir farklılık oluşturmak için birlikte çalışarak engelleri öğreniyor, tanıyor ve üstesinden gelebilmek için çalışmalar gerçekleştiriyor. Bizde Bornova Koleji olarak öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Bu tür ulusal ve uluslararası yarışmaları yakından takip ederek öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz.”