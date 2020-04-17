TDV Bornova Koleji öğrencisi uluslararası matematik yarışmasında birinci oldu

Türkiye Diyanet Vakfı Bornova Koleji öğrencisi Osman Gülen, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda dünya şampiyonu oldu.

26-27 Şubat tarihlerinde öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik Kanada merkezli online olarak düzenlenen ‘Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda 11-12. sınıflar kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Bornova Koleji 11. sınıf öğrencisi Osman Gülen, büyük bir başarı göstererek birinci oldu. Dünyanın çeşitli ülkelerinden matematiğe gönül veren 810 öğrencinin katıldığı online sınavda tüm rakiplerini geride bırakan Gülen, zirveye oturdu.

Matematiği çok sevdiğini ve hayatının olmazsa olmazları arasında yer aldığını belirten Osman Gülen, uluslararası anlamda saygınlığı olan böyle bir yarışmada derece elde ettiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadığını belirten Gülen, “İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu ve benzeri yarışmaları takip ederek yeniden derece almak için mücadele edeceğim. Ülkemin adını bu tür güzel etkinliklerle duyurmak istiyorum” diye konuştu.

Bornova Koleji Kampüs Müdürü Hasan Tay da, öğrencilerin ulusal ve uluslararası sınavlarda başarılı olabilmeleri için onları en iyi akademik bilgi ile donatan eğitim programları uyguladıklarını ifade etti. Tay, “Gerek ulusal, gerekse de uluslararası olimpiyat, yarışma ve projelerde okulumuzun ve ülkemizin adını başarılarla duyuran tüm öğrencilerimizi kutluyorum” dedi.

Öğrencilerin severek matematik yapmalarını ve problem çözmeye yönelik keyifli vakit geçirmelerini amaçlayan, zorlayıcı ve uluslararası düzeyde matematik etkinlikleri ile karşılaşmaları için fırsatlar sunan Uluslararası Caribou Matematik Yarışması dünya çapında online olarak düzenleniyor. Yılda 6 defa düzenlenen yarışma, İngilizce, Fransızca ve Farsça dillerinde yürütülüyor.