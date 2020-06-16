TDV Bornova Koleji'nden uluslararası başarı

Türkiye Diyanet Vakfı İzmir Bornova Koleji, gençlerin araştırma becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Uluslararası Gelecek Problemleri Çözme Programı (FPSPI) Yarışması'nda dünya ikinciliği ve üçüncülüğünü elde etti.

FPSPI Yarışması Türkiye Ulusal Finallerinde iki takımla Türkiye birincisi olarak uluslararası alanda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanan Bornova Koleji öğrencileri, Amerika'da 3-9 Haziran tarihleri arasında online düzenlenen yarışmada Middle kategorisinde dünya 2.'si, Junior kategorisinde ise dünya 3.'sü olarak büyük bir başarı elde etti.

Bornova Koleji Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Şebnem Şen Aksoy, geçen yıl da aynı yarışmaya katıldıklarını ve takım halinde dünya üçüncüsü olduklarını hatırlatarak, “Bu yıl yarışmaya, Junior Don't Get Bored takımı ‘Teneffüsleri Eğlenceli Hale Getirme', Middle Richter takımının ise ‘Deprem Öncesi Yapılacaklar' temaları ile katıldık. Middle kategorisinde dünya 2.'si, Junior kategorisinde ise dünya 3.'sü olarak başarı çıtamızı bir basamak daha yukarı taşımış olduk. İnşallah seneye katılacağımız yarışmada artık dünya birincisi olmak istiyoruz” diye konuştu.

Her iki takımın da yarışmaya yaklaşık bir yıl boyunca özenle hazırlandıklarını belirten Aksoy, yarışmaya iki takım halinde toplam 27 öğrencinin katıldığını ifade etti.

Geleceğin sorunlarına bugünden çözüm bulmayı hedefleyen ve öğrencilere, eleştirel düşünme becerilerini kullanarak pozitif bir gelecek tasarlama ve planlama becerilerini geliştirmeyi amaçlayan programı öğrencilerin gelişimi açısından çok önemsediklerini dile getiren Aksoy, “Öğrenciler toplumlarında pozitif bir farklılık oluşturmak için birlikte çalışarak engelleri öğreniyor, tanıyor ve üstesinden gelebilmek için çalışmalar gerçekleştiriyor. Biz de Bornova Koleji olarak öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Bu tür ulusal ve uluslararası yarışmaları yakından takip ederek öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz” şeklinde konuştu.