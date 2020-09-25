TDV Bornova Koleji'ne HES koduyla girilebilecek

İçişleri Bakanlığının kamu binalarına girişlerde HES kodu sorgulamasını zorunlu tutan genelgesinin ardından Bornova Koleji de bu uygulamayı okula taşıdı. Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte korona virüse karşı her türlü tedbiri alan Bornova Koleji, HES uygulamasıyla tedbirleri bir adım daha ileriye götürmüş oldu. Bornova Kolejine öğrenci, veli, öğretmen, çalışanlar ve ziyaretçiler HES koduyla girebilecek. Ana giriş kapısında yapılacak sorgulamanın ardından girişler yapılabilecek.

Bornova Koleji Kampüs Müdürü Hasan Tay, ilk koro navirüs vakasının çıktığı günden bu yana çok sıkı tedbirler aldıklarını ve okul içindeki tüm alanların titizlikle, düzenli olarak dezenfekte edildiğini söyledi. İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından İzmir Valiliği'nin kamu binalarına girişlerde HES kodu sorgulamasını zorunlu tutan kararıyla birlikte uygulamayı okulda da devreye aldıklarını belirten Tay, “Çocuklarımız, velilerimiz ve öğretmenlerimiz bizler için çok kıymetli. Hiçbir bireyimizin virüse yakalanmaması için gayret gösteriyoruz. Okulumuzun içinde önlemleri eksiksiz almak için titiz bir çalışma içindeyiz. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla başlatılan bu uygulamayla mücadelenin daha iyi bir noktaya geleceğine inanıyoruz. Toplumun her kesimi üzerine düşen tedbirleri eksiksiz yerine getirirse virüsle mücadelede başarılı olabiliriz. Biz de büyük bir eğitim kurumu olarak üzerimize düşen sorumlulukların harfiyen yerine getirmeye çalışıyoruz. HES uygulaması da bunlardan birisi” şeklinde konuştu.

Tay, öğrenci ve velilerin de uygulamanın devreye alınmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

HES kodu nasıl alınacak?

HES kodu, ‘Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması üzerinden ‘HES kodu işlemleri' bölümüne girilerek alınabilecek. Ardından ‘HES kodu oluştur' butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulacak. HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak.