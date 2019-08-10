TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat: “7 kıtaya bayram sevinci yaşatmak için yola çıktık”

Mehmet Savaş Polat, bu yıl vekalet yoluyla kurban organizasyonu çalışmaları kapsamında tüm dünyaya bayram sevinci yaşatmak için yaklaşık 6 bin 500 kişilik ekiple yola çıktıklarını söyledi.

Polat, yurt içinde 72 il 278 kesim noktası ve yurt dışında 149 ülke 443 bölgede vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonunu gerçekleştireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Ekiplerimiz ‘Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' sloganıyla yola çıktı. Afrika'dan Asya'ya, Uzak Doğu'dan Güney Amerika'ya, adını bile duymadığımız ülkelerde hiç görmediğimiz ve tanımadığımız kardeşlerimize, dünyanın bir ucundan öbür ucuna hayırsever halkımızın yardım elini uzatmak için seferber olduk. 7 kıtaya bayram sevinci yaşatmak için yola çıktık. Ekiplerimizin tamamı görev yerlerine ulaştı. Özellikle milletimizin emaneti kurbanlıkların seçimini dini hassasiyetleri gözeterek gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın kurban ibadetini hakkıyla yerine getirebilmek için büyük bir titizlikle hareket ediyor. İnşallah sorunsuz bir şekilde kurban çalışmalarımızı tamamlayarak umutla yolumuzu gözleyen mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahiplerinin gülen yüzü olacağız.”

Bağış alımları bayramın 1. günü de devam edecek

Kurban bağışlarında vatandaşların Türkiye Diyanet Vakfına büyük bir teveccüh gösterdiğini ve gelen yoğun talepler üzerine kurban bağış alımlarının bayramın birinci günü de devam edeceğini ifade eden Polat, “Kurulduğu günden beri milletimizin sarsılmaz güvenine layık olan Vakfımız, kurban çalışmalarını da titizlikle yürütüyor. Elhamdülillah bunun farkında olan vatandaşlarımız kurban vekaletlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere Vakfımıza emanet ediyor. Bağış konusunda yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlarımızı mağdur etmemek için bağış alım süresini uzattık. Vatandaşlarımız bayramın birinci günü saat 18.00'a kadar www.tdv.org web sayfamızdan ve Vakıf genel merkezimize gelerek makbuz karşılığında bağışta bulunabilecekler. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum” diye konuştu.