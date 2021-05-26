TDV gönüllüleri dalış yaparak Filistin bayrağı açtı

TDV Antalya Gençlik Kolları öncülüğünde bir araya gelen Genç TDV Gönüllüleri, Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek için tüplü dalış yaparak Filistin bayrağı açtı.

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Fatma Haral Efe, “TDV Gençlik Kolları olarak Filistin gündemine gençlerin de dikkatini çekmek için öncelikle sosyal medya üzerinden #FilistineUmutOl sloganıyla başlatılan etkinliği gerçekleştirdik. TDV Gençlik Kolları yapılanmasının bulunduğu illerdeki gönüllülerimiz Filistin'de yaşanan ve tüm dünyanın gözleri önünde devam eden insanlık dramına sessiz kalmadılar. TDV Antalya Gençlik Kollarımız da gönüllüleri ile farklı bir etkinlikte bir araya gelerek seslerini duyurmak istediler ve tüplü dalış esnasında Filistin bayrağı açtılar. Bizler de gönüllülerimizin gerçekleştirdiği bu çalışmaya yürekten destek veriyoruz” şeklinde konuştu.