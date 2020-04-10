TDV gönüllüsü camiye gidemeyen çocukların evlerini ziyaret ederek oyuncak hediye ediyor

Nevşehir'de Merkez Çiçekli Camii'nde görev yapan İmam Hatip ve Türkiye Diyanet Vakfı Gönüllüsü Ahmet Aydemir, korona virüs dolayısıyla camiye gidemeyen çocukları evlerinde ziyaret ederek onlara oyuncak hediye ediyor.

Nevşehir'de Merkez Çiçekli Camii'nde görev yapan İmam Hatip ve Türkiye Diyanet Vakfı Gönüllüsü Ahmet Aydemir, korona virüs sürecinde çocukları motive edebilmek adına camiye gelemeyen çocuklarla irtibatını kesmedi ve her gün telefonla onların hatırını soruyor. Çocukların korona virüs önlemleri nedeniyle camiye gelemediklerini ifade eden Aydemir, hayırseverlerin camiye bağışladığı oyuncakları, çocukları evlerinde ziyaret ederek kendilerine hediye ediyor.

Konuya ilişkin konuşan Aydemir, “Biliyorsunuz son günlerde korona virüsten korunmak için evlerinden dışarı çıkamayan çocuklarımızın canları sıkılıyor, inşallah bu virüsten Rabbim hepimizi en kısa zamanda kurtarır. Camimizdeki çiçeklerin sahipleri mahallemizin çocuklarıydı, şimdi mahzun kaldılar, çocuklar evlerinde, çiçekler burada kaldı. Ben de dedim ki çocuklar gelemiyorlarsa ben sizin yerinize çiçeklere bakıyorum, aynı zamanda onları da unutmuyor evlerini ziyaret ederek teselli anlamında istedikleri oyuncakları kendilerine hediye ediyorum. Sağ olsun hayırseverler bizlere oyuncak getiriyorlar bizler de bu zor günlerde evlerindeki çocuklarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz” dedi.

Çocukların camiye gelmesini sağlamak ve doğa sevgisini artırmak amacıyla cami içerisini adeta botanik bahçeye çeviren Ahmet Aydemir, mahalledeki her çocuğa bir çiçeği emanet ederek çocukların camiye gelip çiçeklere bakım yapmasına vesile olmuştu.

Çiçekli Camii İmam Hatibi Ahmet Aydemir, Türkiye Diyanet Vakfı 2020 Uluslararası İyilik Ödüllerine layık görüldü.