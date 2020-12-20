TDV, “İlmek İlmek İyilik” projesi ile kardeşlik köprüleri kuruyor

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kollarının bulunduğu 14 ilde gönüllüler tarafından örülen atkı, bere ve eldivenler, paketlenerek kardeş şehir olarak belirlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerde yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, hayata dokunan her alanda projeler geliştiren ve bunu en güzel şekilde uygulamaya gayret eden bir sivil toplum kuruluşu olduklarını belirtti.

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerinin yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen hemen her projede aktif rol aldığını, ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaştırılması konusunda fedakarca davrandıklarını dile getiren Açık, “Daha önce ‘Gülümseten Maske' projesi kapsamında evlerinde ve atölyelerde maske diken kadın gönüllülerimiz şimdi de atkı, bere ve eldiven projemize çok önemli katkı sağladı” şeklinde konuştu.

Kışın gelmesi ile atkı, bere ve eldivenin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan birçok çocuğun önemli bir ihtiyacı haline geldiğini ifade eden Açık, şöyle devam etti:

“Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğümüz, eldiven, bere ve atkı gibi kış kıyafetlerine erişmekte imkansızlıklar yaşayan çocuklarımızın çetin kış şartlarında üşüyüp hasta olmamaları için İlmek İlmek İyilik projesini hayata geçirdi. Kadın kollarımızın bulunduğu Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Malatya, Mersin ve Trabzon'daki kadın gönüllülerimiz tarafından örülen veya satın alınan yaklaşık 15 bin takım atkı, bere ve eldiveni kardeş şehir olarak belirlenen Van, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş, Siirt, Mardin, Bingöl, Şırnak, Hakkari, Ağrı, Tunceli, Erzincan ve Bitlis'teki ihtiyaç sahibi yavrularımıza ulaştırdık. Bu projemizle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki ihtiyaç sahibi ailelerimizle kardeşlik köprüsü kurduk. İnşallah gönüllülerimizin ve hayırseverlerimizin desteği ile daha çok hayata dokunmaya devam edeceğiz.”