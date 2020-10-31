TDV İzmir'de depremin yaralarını sarıyor

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan ve 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Türkiye Diyanet Vakfı, acil durum ekibi, görevli ve gönüllüleri ile birlikte depremden etkilenen ailelere yardım eli uzattı.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık, ilk etapta acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın depremden hasar görmeyen ve sağlam olan tüm camilerin vatandaşlar tarafından kullanılabileceğini ve bölgedeki 85 yataklı Şüheda Kız Kur'an Kursu, 90 yatak kapasiteli Ay Yıldız Erkek Kur'an Kursu ve 250 yatak kapasiteli Kestanepazarı Erkek Kur'an Kursunun depremden etkilenen ailelerin hizmetine açıldığını ifade etti.

Bunların yanı sıra 10 bin kişi sıcak yemek kapasitesi bulunan mobil mutfağı deprem bölgesine yönlendirdiklerini ve ilk geceden beri sokak evlerine giremeyen sokaklarda kalan ailelere sıcak çorba, ekmek ve su ikramında bulunduklarını ifade eden Açık, “Afete özel, anında kurulan hava kanallı çadır, jeneratör, ses cihazı, su deposu gibi malzemeleri ihtiva eden afet malzemeleri satın alınarak 11 bölge merkezindeki AFAD lojistik depolarına teslim edildi. Aynı zamanda hijyen paketi, battaniye ve diğer ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin tespit ve dağıtımı ile ilgili de çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

Ülke olarak, devlet olarak, sivil toplum kuruluşları olarak hep birlikte İzmir'in yaralarını sarmaya çalıştıklarını ifade eden Açık, “Dünyanın neresinde bir mazlum ve mağdur varsa yardımına koşan Vakfımız, İzmir'de milletimizin destekleriyle İzmir halkını yalnız bırakmadı. Elhamdülillah yaşanan böylesi acı olaylarda hızlı bir şekilde koordine olarak birlik olabiliyoruz. Gerçekten yaşanan çok acı ve üzücü inşallah bu acıları paylaşarak hafifleteceğiz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak tüm imkanlarımızla İzmirli kardeşlerimizin yanındayız.” dedi.

Sahadaki görevli ve gönüllülerin, din görevlilerinin, bir yandan uzman ekiplere yardım ederken bir yandan da ailelerle ilgilendiğini, onları teselli etmeye çalıştığını ve ihtiyaçların belirlenmesine yardımcı olduğunu dile getiren Açık, “İzmir İl Müftülüğümüz ve Vakfımız Şubesi koordinesinde depremden etkilenen ailelerin neye ihtiyacı varsa diğer sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte hızlı bir şekilde karşılamaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.