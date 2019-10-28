TDV KAGEM'den ‘Medeniyet Sohbetleri'

Savaş Barkçin ile gerçekleştirilen ‘Medeniyet Sohbetleri' yeni dönemde, ‘Bir Kavram Bir Âlem' konu başlığıyla katılımcılarla buluştu.

Her kavramın farklı bir anlam dünyası olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Barkçin, “Bir kavram üzerinde konuşmak, mana dünyasına kapı aralamaktır. Tarihte görüyoruz ki ancak anlam dünyalarını zenginleştiren toplumlar, medeniyetleri oluşturan toplumlar arasında yer almıştır. Bu yüzden; medeniyet üzerine konuşulduğunda kavramlar önem arz etmektedir” diye konuştu.

“Her medeniyetin iki parmak izi vardır”

Barkçin, “Medeniyet üç temel üzerine kuruludur. Mekân, insan ve zaman. İnsan oğlu, zaman ve mekân üzerine kendi medeniyetini inşa eder. Her madeniyet bir dini inanca dayanır. Bu inanç hayatın içine nüfuz ettiği için hemen fark edilmez. Bununla birlikte her medeniyetin ayrıca iki parmak izi vardır. Biri müzik diğeri ise mimaridir. Müzik seslerle yapılan mimari, mimari ise yapılarla yapılan müziktir” dedi.

Adalet, samimiyet, niyet, gayret sıdk, ahlâk gibi tevhid kavramlarının müzikten mimariye, düşünceden şiire pek çok alana nasıl yansıdığının konuşuldu. Söyleşide ayrıca örnekler eşiliğinde günümüz tevhid anlayışının bilgi ve bakış eksikliklerinin nasıl giderilebileceğini ve tevhid medeniyetinin nasıl keşfedilerek yeniden ihya edilebileceğinin yolları katılımcılar eşliğinde tartışıldı.

TDV KAGEM'de genel açık olarak düzenlenecek olan söyleşi her ayın son cuma günü saat 18.00-19.30 arası katılımcılarla bir araya gelecek.