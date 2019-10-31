TDV KAGEM'den mülteci ailelere eğitim ve sosyal destek

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (TDV KAGEM) tarafından Ankara'da açılan Sosyal Destek ve Eğitim Merkezi'nde (SDEM) 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi başladı.

Alanında uzman eğitimciler tarafından dil eğitiminden sosyal uyum projelerine kadar pek çok alanda faaliyetlerin gerçekleştirildiği SDEM'de yeni dönemde 18 ülkeden 735 yabancı öğrenci eğitim görecek. Başta Suriye ve Irak olmak üzere Türkiye'ye gelen göçmen ve mülteci ailelerin toplumsal hayata uyumunun sağlanması, istihdam olanaklarının oluşturulması ve eğitim hayatlarına katkıda bulunulmasının hedeflendiği merkezde, ileri düzey Türkçe dil eğitimi, yabancı uyruklu bireylerin Türkiye'de lisans eğitimi görmesi için yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'na (YÖS) hazırlık, rehberlik, koordinasyon, dini ve psikolojik rehabilitasyon desteği de sağlanıyor. Türkiye'de ve yurt dışında mağduriyet yaşayan mülteci ve göçmen ailelere desteğini sürdüren KAGEM, Ankara'da başlattığı çalışmalarını yeni dönemde Altındağ Ulubey Mahallesi ve Çankaya Öveçler Mahallesi olmak üzere iki farklı noktada sürdürecek.

Sosyal Destek ve Eğitim Merkezi'nde yabancı öğrenciler, katıldıkları ileri düzey Türkçe dil eğitim programı kapsamında okuma-anlama, dinleme-anlama, konuşma ve yazma başlıkları altında dört temel beceri üzerinden Türkçe'yi öğreniyor. 9 ay süren eğitimlere başta Suriye ve Irak olmak üzere Afganistan, Tacikistan, Kırgızistan, Cezayir, Cibuti, Fas, Filistin, İran, Libya, Mısır, Moritanya, Somali, Sudan, Tunus, Ürdün ve Yemen'den gelen toplam 735 göçmen ve mülteci öğrenci katılıyor. Sabah, öğle ve akşam olmak üzere merkezde 9 ay boyunca devam eden

eğitim sürecinde öğrenciler uzman okutmanlar eşliğinde haftada 25 saat olmak üzere toplamda bin 50 saat Türkçe dersi alacaklar. Merkezde ileri düzey Türkçe dil eğitimi alan çocuklu aileler için 4-7 yaş arası çocuklarına yönelik değerler eğitimi eşliğinde Türkçe başlangıç düzeyi dil eğitimi veriliyor ve ailelerin her bireyine yönelik uzman eğitimcilerle çeşitli programlar düzenleniyor. Merkez aynı zamanda göçmen ve mülteci ailelerin yoğun olarak yaşadığı Ankara Altındağ'da “Camilerde Hayat Var” projesi ile 13 cami ve Kur'an kursunda 27 kadın ve 16 erkek mülteci hoca ile yaklaşık 850 mülteciye Elif-Ba, Kur'an-ı Kerim, tecvit, hadis, tefsir ve temel dini bilgiler dersleri verilmesini de sağlıyor. Merkezin diğer faaliyet alanları içerisinde yaz döneminde 12-15 yaş aralığındaki mülteci ve göçmen öğrencilere rehabilitasyon ve uyum çalışması, ailelere sosyal hayatta uyum konferansları, öğrencileri yönlendirici eğitim danışmanlığı, mülteci ailelerin sosyal hayatta karşılaştıkları zorlukları giderici sosyal destek ve koordinasyon, ayni yardımlarda rehberlik ve koordinasyon ve psikolojik sorunlar ile ilgili çalışma, yönlendirme ve koordinasyon faaliyetleri yer alıyor.