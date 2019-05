TDV KAGEM'in “Baba Olmak” projesi büyüyor

Her yıl artan talep üzerine bu yıl dördüncüsü düzenlenen projenin daha çok kişiye ulaştırılması amacıyla Ankara Müftülüğü iş birliğiyle ilçelere de yayılması planlandı. KAGEM'de Uzman Psikolojik Danışman Mürşid Ekmel Aybek tarafından gerçekleştirilen “Baba Olmak” seminerleri, bu yıl Ankara'nın dört ilçesinde Çankaya başta olmak üzere sırasıyla Yenimahalle, Etimesgut ve Mamak Müftülüğü iş birliği ile halka açık olarak düzenlendi. Ekim 2018-Nisan 2019 tarihleri arasında devam eden ve her ilçede sekiz hafta süren seminer programında toplam 215 kişiye sertifika verildi. Her hafta pazartesi günleri gerçekleşen eğitim programında aile içi iletişimde izlenmesi gereken roller başta olmak üzere çocuklarla sağlıklı iletişim kurma yolunda öz değer ve sosyal sorumluluk bilinci, rol model olma, kaliteli zaman geçirme, ebeveyn-çocuk ilişkisinde tutarlılık ve adalet, çocukların fark edilme ihtiyacını tanıma ve çocuklarda mahremiyet eğitimi konuları ele alındı.

Projenin daha çok kişiye ulaştırılması adına önümüzdeki dönemlerde farklı il ve ilçelerde hayata geçirilmesi hedefleniyor.