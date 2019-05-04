TDV su kuyusu ve vakıf çeşmeleri Moritanya'ya umut oldu

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ‘Bir Damla Hayat' projesi kapsamında temiz suya erişimin zor olduğu Moritanya'nın kurak bölgelerinde, hayırseverlerce yapılan bağışlarla 30 su kuyusunu ve vakıf çeşmesini açtı.

Halkın yüzde 99'unun Müslüman olduğu Moritanya'da, büyük bir kısmı Sahra Çölü'ne dahil olan ve sıcaklığın 50 dereceleri bulduğu Aleg ve Bababe kentlerinin kırsal bölgelerinde açılan su kuyusu ve vakıf çeşmeleri, yöre halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Aralarında Bababe şehri kırsalında yer alan Lemreiga köyündeki ‘Recep Tayyip Erdoğan Kuyusu'nun da bulunduğu ve yaklaşık 60 bin kişinin faydalanacağı su kuyuları, yöre halkının ve Türkiye'den yetkililerin katılımıyla açıldı.

Açılış töreninde konuşan Rize İl Müftüsü İsmail Yalçın, Rizeli hayırseverlerin destekleriyle Moritanya'da 11 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açıldığını söyledi.

Açılışını yaptıkları kuyunun isminin Recep Tayyip Erdoğan su kuyusu olduğunu belirten Yalçın, Cumhurbaşkanımızın Rizeli olduğu için bu kuyuya Recep Tayyip Erdoğan adını verdiklerini, açılan diğer kuyulara ise Necmettin Erbakan, Rize'nin büyük âlimlerinden Zavendikli Mustafa Efendi'nin isimleriyle beraber Rize'nin bütün ilçelerinin isimlerini vererek toplamda 11 kuyu açtırdıklarını ifade etti.

Desteklerinden dolayı Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş'a ve TDV Mütevelli Heyetine teşekkür ederek sözlerine başlayan Almanya Essen Din Hizmetleri Ataşesi Hakkı Gür, “Moritanya'da bu kalıcı eserleri yapmamızın en büyük vesilesi olan Almanya Essen DİTİB bağışçılarına özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

Müminler kardeştir şiarıyla bu çalışmaların yapıldığını vurgulayan Gür, Moritanya halkının her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

DİTİB Almanya-Essen bölgesinden 19 su kuyusu ve vakıf çeşmesi

DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Fahrettin Alptekin, DİTİB'e bağlı 36 dernek ile beraber su kuyusu ve vakıf çeşmesi için toplamda 450 bin Euro bağış topladıklarını ve ‘Bir Damla Hayat' projesi ile Afrika'nın çeşitli bölgelerinde 33 adet su kuyusu açtırdıklarını, 220 bin euro tutarında 19 su kuyusunun ise Moritanya'da açıldığını söyledi.

Kuyuların açılışına TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, Rize İl Müftüsü ve TDV Rize Şube Başkanı İsmail Yalçın, Almanya Essen Din Hizmetleri Ateşesi Hakkı Gür, Rize Müftü Yardımcısı Naci Çakmakcı, DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Fahrettin Alptekin, DİTİB Essen Dernek Başkanları ve yöre halkı katıldı.