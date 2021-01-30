TDV uluslararası burs programlarına başvurular 1 Şubat'ta başlayacak

Türkiye Diyanet Vakfının Uluslararası Burs Programları arasında yer alan “Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi” ve “Uluslararası İlahiyat Lisans Programı” kapsamında Türkiye'de eğitim görmek isteyen öğrenciler 1 Şubat'tan itibaren başvuruda bulunabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı ile Türkiye'deki ilahiyat fakülteleri işbirliğinde yürütülen program kapsamında Türkiye'deki Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakülteleri'ne 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde yurtdışından öğrenci kabul edilecek. Uluslararası öğrencilerin başvuruları 01 Şubat - 15 Mart tarihleri arasında alınacak. Başvurular, çevrimiçi olarak https://diyanetburslari.tdv.org adresinden alınacak. Öğrenciler başvuru süreci ile ilgili tüm detayları yine aynı adreste bulabilecek.

8 bin 931 öğrenci mezun olarak ülkelerine döndü.

Türkiye Diyanet Vakfı burslusu olarak halen lise, lisans ve lisansüstü düzeylerde 101 farklı ülkeden toplam 2 bin 588 öğrenci eğitim hayatına devam ediyor. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen uluslararası burs programlarından bugüne kadar 8 bin 931 öğrenci mezun olarak ülkelerine döndü. Bu öğrenciler Türkiye'nin gönüllü tanıtım elçileri olmaktadır.