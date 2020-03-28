TDV uzaktan eğitim çalışmalarına başladı

Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında kalan yerli ve 111 ülkeden gelen uluslararası öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yurt, burs, kurs programları kapsamında kurslar düzenleyen Türkiye Diyanet Vakfı, korona virüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesi üzerine kurs programlarını uzaktan eğitim metoduyla sürdürüyor.

Türkiye Diyanet Vakfı; alanında uzman, yetkin bireyler yetiştirme amacına ulaşmak için öğrencilerine eğitim programları sunuyor. Bu eğitim programları kapsamında, korona virüs öncesi süreçte, öğrencilerin akademik ve fikri gelişimlerini desteklemek için Türkçe ve Arapça dil destek dersleri, İslami ilimler dersleri; kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak seminer, konferanslar ve kitap müzakereleri; dil kampları ve tematik kamplar, geziler ve birçok aktivite gerçekleştirildi.

Korona virüs dolayısıyla alınan tedbirler çerçevesinde öğrenciler uzaktan eğitim çalışmaları kapsamında çevrim içi eğitim uygulamaları ile yurtlarından veya evlerinden mobil cihaz ya da bilgisayarları aracılığıyla Arapça ve İslami ilimler alanındaki canlı derslere katılabiliyor, eğitimcilere soru yöneltebiliyor. Ayrıca, kaydedilen dersler, istenilen zamanda tekrar dinlenebiliyor. Derslere ilişkin TDV tarafından sağlanan tüm materyaller, ders kaynakları ve bilgilendirmeler de eğitimciler tarafından öğrencilere aktarılıyor.