TDV'den Moritanya'da bin aileye Ramazan yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı, 2019 yılı Ramazan yardım çalışmaları kapsamında Moritanya'da ihtiyaç sahibi bin aileye gıda paketi dağıttı.

‘Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin' sloganıyla yola çıkan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), bu yıl ki Ramazan Ayı yardım faaliyetlerine Batı Afrika ülkesi Moritanya'dan başladı.

Ramazan ayında yurt içinde 81 il 725 ilçede, yurt dışında ise 98 ülke ve 323 bölgede yardım faaliyetlerinde bulunacak olan Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri, yaklaşan Ramazan Ayı öncesinde başkent Nuakşot yakınlarında dar gelirli ailelerin yaşadığı ‘Etterhil' kampında gıda paketi dağıtımı yaptı.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, Rize İl Müftüsü ve TDV Rize Şube Başkanı İsmail Yalçın, Rize İl Müftü Yardımcısı Naci Çakmakçı'nın katıldığı gıda paketi dağıtımında, kampta yaşayan bin ailenin yaklaşık bir aylık ihtiyacını karşılayacak gıda paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, vakıf olarak 2019 Ramazan ayı faaliyetleri kapsamında, ülkemizde ve yurt dışında muhtaçlara gıda kolisi, alışveriş yardım kartı dağıtacaklarını, iftar sofraları kurup yetimlere bayramlık kıyafet yardımında bulunacaklarını söyledi.

Yardımlaşma ve dayanışma ruhunun zirveye çıktığı Ramazan ayında, vatandaşların zekat bağışlarının, Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde Türkiye Diyanet Vakfı koordinesi ile başta yurt içindeki ihtiyaç sahipleri olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarındaki mazlum ve mağdurlara ulaştırılacağını belirten Çetin, “Özellikle Ramazan ayı çerçevesinde dünyadaki kardeşlerimizle beraber olacağız. Türkiye Diyanet Vakfı olarak toplamda 22 milyon 300 bin TL'lik yardımı kardeşlerimizle buluşturacağız. Hayırsever Türk milletine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.