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TDV'den Türkiye'yi duygulandıran iki kardeşe ziyaret

Van’da çöp kutusunda gördükleri Türk bayrağını alıp tel örgülere asan Yunus ve Argeş Duman kardeşleri ziyaret eden Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) görevli ve gönüllüleri, çocuklara Kur’an-ı Kerim ve Elifba hediye etti.

Van'da çöp kutusunda gördükleri Türk bayrağını alıp tel örgülere asan Yunus ve Argeş Duman kardeşleri ziyaret eden Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) görevli ve gönüllüleri, çocuklara Kur'an-ı Kerim ve Elifba hediye etti. Çocukların bağışçılar tarafından giyim ve okul kırtasiye ihtiyacı karşılanırken, aileye de nakdi yardımda bulunuldu.


Yunus (14) ve Argeş (13) Duman isimli duyarlı kardeşler, evlerine yakın olan çöp konteynırından kağıt ve pet atıkları toplarken çöp kutusuna atılan Türk bayrağını çıkartıp öptükten sonra tel örgülü alana astı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, Twitter'da paylaşıldı. Sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük ilgi gören Duman kardeşlerle ilgili video tüm Türkiye'yi duygulandırırken, Türkiye Diyanet Vakfı görevli ve gönüllülerini harekete geçirdi. Aileyi ziyaret eden Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri, Türk bayrağına büyük bir hassasiyet gösteren çocukları ve onları bayrak sevgisiyle yetiştiren anne ve babalarını tebrik etti. Görevliler, çocuklara Kur'an-ı Kerim ve Elifba hediye etti. Çocukların bağışçılar tarafından giyim ve okul kırtasiye ihtiyacı da karşılanırken, aileye ayrıca nakdi yardımda bulunuldu.

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