TDV'den Yeni Zelanda'da 51 Müslüman'ın şehit edildiği şehirde iftar

Ramazan ayının manevi iklimini dünyanın dört bir tarafına taşıyan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), geçtiğimiz aylarda Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde terör saldırısında 51 Müslüman'ın şehit edildiği El Nur Camii'nde ve Canterbury Üniversitesi kampüsü mescidinde iftar programı düzenledi.

“Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin” sloganıyla başlatılan Ramazan yardım kampanyası kapsamında milletin yardım elini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran ve gittiği her coğrafyada gönül köprüleri kuran Türkiye Diyanet Vakfı, iyilik sofralarıyla da toplumun farklı kesimlerini bir araya getiriyor. Yeni Zelanda'da ihtiyaç sahiplerini unutmayan Türkiye Diyanet Vakfı, Christchurch şehrinde cuma namazı esnasında tüm dünyanın tepkisini çeken terör saldırısında 51 Müslüman'ın şehit edildiği El Nur Camii ile Canterbury Üniversitesi kampüsü mescidinde 500 kişilik iftar verdi. Toplumun her kesiminden katılımın olduğu iftarda Yeni Zelandalı Müslümanlar, Türkiye Diyanet Vakfı'na kendilerini unutmadıkları ve yalnız bırakmadıkları için teşekkür ettiler.

Duygulu anların yaşandığı iftar programında terör saldırısında şehit edilen Müslümanlar için dualar edildi. Ramazan faaliyetleri kapsamında gıda yardım paketleri, ayni ve nakdi yardımlar ile yetimlere bayramlık kıyafet dağıtımında bulunan Türkiye Diyanet Vakfı, Ramazan ayı boyunca yurt dışında 75 ülke ve 108 bölgede, yurt içinde ise 81 ilde kurduğu iyilik sofralarında yüz binlerce kişiyi ağırlıyor.