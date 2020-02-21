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Teach Lab ekibinden Çankaya Belediyesine ziyaret

First Lego Ligi’nde “Global Innovation” ödülü alarak İzmir’de yapılacak yarışmalara katılmaya hak kazananİncek Doğa Koleji Teach Lab ekibi, engellilerin spor yapmasına olanak sağlayan projelerinin tanıtımı için Çankaya Belediyesini ziyaret etti.

First Lego Ligi'nde “Global Innovation” ödülü alarak İzmir'de yapılacak yarışmalara katılmaya hak kazanan


İncek Doğa Koleji Teach Lab ekibi, engellilerin spor yapmasına olanak sağlayan projelerinin tanıtımı için Çankaya Belediyesini ziyaret etti.


Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner ile görüşen öğrenciler, engelli bireylerin spor yapmasına olanak sağlayan projelerini anlatıp halka açık spor alanlarında bu tasarımın gerçekleştirilmesi için destek istediler. Güner, projenin gerçekleştirilmesi için belediyenin teknik kadrolarıyla bir görüşme yapmaları için söz vererek, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik hazırladıkları tasarımdan dolayı çocukları kutladı. Güner, İzmir'de 14-15 Mart'ta gerçekleştirilecek Türkiye seçmelerine hazırlanan çocuklara başarılar diledi.

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