TED Ankara Koleji, 16. IB Günü'nü rekor katılımla düzenliyor

Uluslararası Bakalorya'yı (IB) Türkiye'de 1999 yılından beri uygulayan TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi, 17 Nisan'da 16. IB Günü'ne çevrim içi ortamda ev sahipliği yapacak. Bu yıl 3 bin katılımcıyı hedefleyen ve 192 sunumla rekor kıracak etkinliğin açılışında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bir konuşma yapacak.

IB programındaki bilgi birikimi ve deneyimlerin paylaşılarak, öğretimin zenginleştirilmesi amacıyla ülkemizde her iki yılda bir farklı bir okul IB Günü düzenleniyor. “IB Yolculuğunda Değişimi Benimsemek” temasıyla bu yıl TED Ankara Koleji tarafından rekor katılımla 16./sı gerçekleştirilecek IB Günü'nde açılış, panel ve eş zamanlı oturumlar yer alıyor. Türkiye'deki IB okullarında görev yapan yöneticiler ve eğitimcilerin bir araya geldiği IB Günü'nün açılışında Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Müdürü Sevinç Atabay, IB Türkiye Elçisi Dr. Jale Onur, Türkiye IB Okulları Temsilcisi Mine Erim, TÖZOK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öztürk, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Arıkan, IB Dünya Okulları Direktörü Adrian Kearney ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk birer konuşma yapacak. Açılışın ardından Dr. Jale Onur ve Mine Erim'in moderatörlüğünde düzenlenecek panelde MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Dr. Muammer Yıldız, MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, IB Uluslararası Üniversite Kabulleri Yöneticisi Paul Teulon, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Arıkan, IB Okul Müdürü Funda Cüceloğlu, IB yüksek lisans öğrencisi Göksu Kılıç ve IB mezun öğrenci Eren Güleç konuşmacı olarak yer alacak. Öğleden sonraki eş zamanlı oturumlarda ise eğitimciler, önceden belirlenmiş altı alt başlıkta toplam 192 sunum gerçekleştirecekler. Eş zamanlı oturumların başlıkları ise şu şekilde:

“Karma öğrenmenin güçlükleri ve sunduğu fırsatlar”, “İşbirliği ve dayanışma”, “Akademik dürüstlük”, “Değişime etik bir şekilde uyum sağlama”, “Çevrim içi becerilere dayalı öğrenme ve öğretme”, “Uzaktan eğitim/Çevrim içi öğrenmede değerlendirme.”

TED Genel Müdürü Sevinç Atabay, IB Günü'yle ilgili yaptığı açıklamada, “TED Ankara Koleji'nde ve diğer TED okullarında uzun yıllardır başarıyla uygulamaya devam ettiğimiz IB Programı, mezunlarımıza pek çok donanım kazandırıyor, farklı beceriler edinmelerini, hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli üniversitelerde öğrenimlerine devam etmelerini sağlıyor. Mezunlarımız her yıl Harvard, Standford, MIT, Oxford gibi Amerika, Avrupa'nın yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki seçkin üniversitelere tam burslu ve burslu kabul edilmekteler. Ülkemizdeki pek çok vakıf üniversitesi de IB mezunlarına geniş burs olanakları ve ayrıcalıklar sağlıyor” dedi.