TED Ankara Koleji köy okuluna bilim götürdü

22 Şubat'ta Gölbaşı'na bağlı Yurtbeyi İlkokulu'na giden TED Ankara Koleji öğrencileri, elleri bilim le dolu olarak gittikleri okulda birleştirilmiş sınıfta gerçekleştirdikleri atölye çalışmalarıyla, doğa olaylarını deney yoluyla aktardılar. Kardeş okulun öğrencileri de derslerde öğretmenlerinin anlattığı fakat uygulama ve gözlem yapma olanağı bulamadıkları konuları, yaparak ve görerek pekiştirmiş oldular. Teneffüslerde bahçeye çıkıp birlikte oyun oynayan iki okulun öğrencileri, paylaşma, empati ve kardeşlik duygularını da tattılar.

TED Ankara Koleji öğrencileri ayrıca, kendi okullarında düzenledikleri kermesten elde ettikleri gelirle okulun harap durumundaki tuvaletlerinin de tadilatını yaptırarak yenilediler.