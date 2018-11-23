TED Ankara Koleji öğretmenleri Başöğretmen Atatürk'ün huzurunda

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları yönetici, öğretmen ve çalışanları, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları yönetici, öğretmen ve çalışanları, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'e olan minnet ve şükran duygularının ifadesi olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. TED Ankara Koleji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı S. Selçuk Börekçi'nin mozoleye çelenk bırakmasının ardından heyet saygı duruşunda bulundu. Daha sonra beraberindekilerle birlikte Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Börekçi, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Başöğretmenimiz Aziz Atatürk, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları olarak ilkelerin ışığında ilerleme kararlılığımızı göstermek ve sana olan şükranlarımızı iletmek için huzurlarındayız. 87 yıl önce senin çağrınla kurulan Okulumuz, Cumhuriyet'i ve insanlık değerlerini özümsemiş aydınlık nesiller yetiştirmeye devam ediyor. Eğitimdeki öncü misyonumuz, gençlerimize duyduğumuz güven ile birleşince 'daha çok ve daha büyük işler yapma' konusundaki atılımlarımız kararlılıkla sürmektedir. Zamanı aşan fikirlerin, cesaretin ve emanetin olan Cumhuriyetimiz ile bizim daimi ilham kaynağımızsın. Yüce huzurunda saygı ile eğiliyoruz. Ruhun şâd olsun.”