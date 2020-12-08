TED Ankara Koleji ortaokul öğrencisinin “Su Taşkını Uyarı Sistemi” projesine TÜBİTAK'tan ödül

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 14'üncü “Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması” Türkiye finalinde, TED Ankara Koleji 8. sınıf öğrencisi Alp Ozan Sarıkan, “Su Taşkını Uyarı Sistemi” projesiyle Türkiye 3'üncülüğü ödülünü aldı.

Alp Ozan Sarıkan, teknolojik tasarım dalında yarıştığı projesiyle küresel ısınmayla birlikte daha da artan su taşkınlarını, meydana gelmeden önce yetkili birimleri haberdar eden bir uyarı sistemi tasarladı. Projesine “Su Taşkınlarının Önlenmesi İçin Uyarı Sistemi (SUTOS)” adını veren Alp Ozan Sarıkan, su seviyesini ölçmek için ultrasonik sensörlerden yararlandı. Birleşik kaplar prensibi düşünülerek geliştiren projede su, öncelikle bir süzgeçten geçirilip bir boru vasıtası ile seviyesinin ölçülebileceği tanka aktarıldı. Bu tanktaki su seviyesi ultrasonik sensör yardımı ile takip edildi. Su seviyesi belirli bir seviyenin üzerine çıktığında sesli uyarı vererek, su motoru pompası otomatik olarak açıldı ve suyun boşaltılması yine aynı sensör tarafından mesafe kontrolü ile takip edildi. Bu seviye normale ulaşıncaya kadar motor çalışır durumda tutuldu, su seviyesi normale döndüğünde ise motor kapandı.

Alp Ozan Sarıkan, pandemi nedeniyle projenin final sunumunu yarışma jürisi önünde online olarak yaptı. Hazırladığı tasarım sayesinde su taşkınlarının sebep olduğu can kaybı, yaralanmalar, hastalıklara ek olarak tarım alanlarının zarar görmesi, köprülerin yıkılması, yolların, binaların, iş yerlerinin tahrip olması gibi maddi olumsuzlukları da aza indirmeyi amaçladığını söyleyen Sarıkan'a TÜBİTAK tarafından üçüncülük ödülü verildi.