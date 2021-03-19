TED Ankara Koleji 'Teknoloji Eğitiminde Dönüşüm Zirvesi' düzenliyor

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları, Microsoft firmasının katkılarıyla 20 Mart'ta çevrim içi “TED Teknoloji Eğitiminde Dönüşüm Zirvesi” düzenliyor.

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları, Türk Eğitim Derneği okullarında görev yapan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi öğretmenlerinin çevrim içi platformda bir araya geleceği bir etkinlik düzenliyor. Etkinlikte öğretmenler tarafından uzaktan öğretim sürecine ilişkin bilgi, birikim ve deneyimler paylaşılacak. 'Teknolojiye Yön Verecek Nesilleri Yetiştirmek' temalı açılış oturumu, TED Ankara Koleji'nin resmi YouTube hesabı üzerinden de canlı olarak izlenebilecek. Açılış oturumundan sonra Microsoft Türkiye Eğitim Çözümleri Uzmanı Harun Güralp, teknoloji eğitimindeki yenilikçi çözümleri anlatacak ve öğretmenlerle atölye çalışması gerçekleştirecek. Program, TED Okulları Bilişim Teknolojileri ve Yazılım öğretmenlerinin kodlama, robotik, 3B tasarım, dijital içerik üretme, dijital güvenlik ve etik gibi öğretim programında yer alan kazanımlara ait deneyimlerinin paylaşıldığı oturumlarla devam edecek. Etkinlik boyunca katılımcılar, sanal salonda diğer katılımcılarla sohbet etme imkanı da bulabilecekler. Kapanış oturumunda atölye çalışmasına katılan öğretmenlere Microsoft Yenilikçi Eğitmen (MIE) Belgesi ve yapılacak çekilişle iki öğretmene 12 aylık Xbox Game Pass Ultimate üyeliği hediye edilecek.

“Artık dünya Endüstri 4.0'dan sonra Toplum 5.0'ı konuşuyor”

Türk Eğitim Derneği Genel Müdürü Sevinç Atabay zirveyle ilgili yaptığı açıklamada, “TED okullarında 'öğrenmeyi öğrenme'ye çok önem veriyoruz. Eğitim teknolojileri alanında düzenlediğimiz bu zirvede öğretmenlerimiz, uzaktan eğitim sürecindeki deneyimlerini paylaşarak birbirlerinden öğrenecek ve alanında uzman isimlerle bir araya gelerek yeni uygulamalarla tanışacaklar. Artık dünya Endüstri 4.0'dan sonra Toplum 5.0'ı konuşuyor. Refah seviyesini 'insan temelli' artırmak için teknolojiyle toplumun entegrasyonunu sağlamalı, teknolojiyi toplum çıkarlarına kullanmayı öğrenmeliyiz” dedi.

TED Teknoloji Eğitiminde Dönüşüm Zirvesi'nin saat 10.00'da gerçekleşecek açılış oturumu, TED Ankara Koleji resmi YouTube hesabından takip edilebilecek. Etkinlikte Türk Eğitim Derneği Genel Müdürü Sevinç Atabay, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Bilişim Garajı Kurucusu Prof. Dr. Selçuk Özdemir, Microsoft Bulut Teknolojileri Uzmanı Aydın Aslantaş ve Pearson Eğitim Danışmanı Steve Ingle konuşmacı olarak yer alacak.