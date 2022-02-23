TED Ankara Koleji, yüzmede Türkiye şampiyonu çıkardı

17-19 Şubat 2022 tarihleri arasında Edirne'de düzenlenen Okullar Arası Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda TED Ankara Koleji öğrencileri Deniz Ertan, Ekin Nazlı Okudur, Müge Taçyıldız, Zeynep İlter, Defne Sargon, Bahar Öngül ve Nilsu Süslü'den oluşan Yüzme takımı genç kızlarda Türkiye şampiyonu oldu. Sporculardan Deniz Ertan ve Ekin Nazlı Okudur bireysel yarışlarda da elde ettikleri derecelerle Fransa'da düzenlenecek olan Gynmasiade'da ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

TED Ankara Koleji öğrencileri Kaan Akdağ, Aykut Mert Iravul, Bora Aksoy, Bora Ergen, Çağan Tarhan, Deniz Dağdur ve Kerem Sezer'dan oluşan genç erkek yüzme takımı ise şampiyonada Türkiye 5.'si olma başarısını gösterdi.