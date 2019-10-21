TED Ankara Kolejinde üreten pedallar

TED Ankara Kolejinde “spor ve üretmek” düşüncesinden hareketle öğrenciler, bisikletle neler yapabilecekleri üzerine bir proje geliştirdi. İlkokul öğrencileri, “Üreten Pedallar” adını verdikleri projeyle kinetik enerji kullanarak örgü örme, geri dönüşüme kazandırmak için pet şişe sıkıştırma ve temiz enerjiye ihtiyaç duyulması hasebiyle de “Karanlıklar için pedal çevir” başlığıyla elektrik üretti. Böylece okul panosu temiz enerji ile aydınlatılmış oldu. Prototipleri tamamlanan bisikletlerin okulda denemesini yapan öğrenciler, hem spor yaptı, hem üretti hem de temiz enerjiyle nelerin mümkün olabileceğinin farkına vardı.