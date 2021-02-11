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TED Ankara Koleji'nden, sağlık çalışanlarına duygulandıran destek

TED Ankara Koleji’nde öğrenim gören lise öğrencileri, her koşulda özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için kendi elleriyle yaptıkları kurabiyeleri ve kitap ayraçlarını Ankara Şehir Hastanesi çalışanlarına hediye ettiler.

TED Ankara Koleji'nde öğrenim gören lise öğrencileri, her koşulda özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için kendi elleriyle yaptıkları kurabiyeleri ve kitap ayraçlarını Ankara Şehir Hastanesi çalışanlarına hediye ettiler.


TED Ankara Koleji'nin 20 öğrencisi “Sağlık Çalışanlarına Gönülden Destek” adını verdikleri proje için kolları sıvadı. Kurabiye ve kitap ayraçları hazırlayan öğrenciler, üzerlerine küçük notlar da ekleyerek Ankara Şehir Hastanesini ziyaret ettiler. El emeğiyle ürettikleri hediyeleri pandemi kuralları çerçevesinde sağlık çalışanlarına takdim eden gençlerin bu duyarlı davranışı hastane yöneticilerini ve çalışanları duygulandırdı.


Ziyarete projede görev alan arkadaşlarını temsilen TED Ankara Koleji öğrencileri Defne Gülçek, Remzi Efe Gülçek ve Ada Defne Salman katıldı.

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