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TED Ankara Kolejliler, Darüşşafaka'yı 84-61 yendi

TED Ankara Kolejliler, Basketbol Gençler Ligi’nin ilk haftasında sahasında karşılaştığı Darüşşafaka’yı 84-61 mağlup etti.

TED Ankara Kolejliler, Basketbol Gençler Ligi'nin ilk haftasında sahasında karşılaştığı Darüşşafaka'yı 84-61 mağlup etti.


Basketbol Gençler Ligi ilk haftasına TED Ankara Kolejliler, Darüşşafaka'yı konuk etti. Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın birinci periyodunu 24-15, ikinci periyodunu 40-27 ve üçüncü periyodunu 64-48 tamamlayan Ankara ekibi, parkeden 84-61'lik skorla galip ayrıldı.

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