TED öğrencileri konser geliriyle okulu boyadı

TED Ankara Koleji 12. ve 10. sınıf öğrencileri, müziğe olan yeteneklerini anlamlı bir amaç için kullanmak üzere bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Gölbaşı'nda bulunan Yurtbeyi İlkokulunun dış cephe boyasına ve tadilata ihtiyacı olduğunu tespit eden öğrenciler, okulda arkadaşlarına ve öğretmenlerine verdikleri konserden elde ettikleri gelirle bir hafta sonu Yurtbeyi İlkokulunu boyadılar. Kendi emekleriyle kardeş okulun öğrencilerinin yüzünü güldüren gençler, okulun kütüphanesini de kitaplarla donattı. Öğrenciler, kalan yerlerin tadilatı için kendi okullarında ikinci bir konser daha verdiler. Gerekli parayı denkleştiren öğrencilerin bu anlamlı çabaları takdir topladı.