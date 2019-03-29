TED öğrencilerinden insanlığa “Dur” çağrısı

İklim değişikliğine karşı 16 yaşındaki İsveçli Greta Thunberg'in başlattığı mücadeleyi destekleyen Türk Eğitim Derneği (TED) Ankara Koleji öğrencileri, herkesi iklim değişikliği ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti. Gezegeni yok oluş sürecine sürükleyen politikalara “dur” demeyi amaçlayan “İklim İçin Okul”, “Gelecek İçin Cuma Günleri” adı altında gerçekleştirilen okul grevleri, tüm dünyada Z kuşağının başını çektiği küresel bir harekete dönüştü. Grev bildirisi okuyan öğrenciler, Dünya'nın geri dönüşü olmayan bir yıkımla karşı karşıya olduğunu belirterek, gezegeni yok oluş sürecine sürükleyen politikalara “dur” demek için önceki kuşaklara çağrıda bulundu. Öğrencilerin hazırladıkları pankartlar dikkat çekti.