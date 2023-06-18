TEDAŞ Elektrik Arıza İhbar uygulaması sosyal medyada Türkiye gündeminde

Ş (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü, 8 Mayıs'ta lansmanı yapılarak vatandaşların kullanımına sunulan “TEDAŞ Elektrik Arıza İhbar” uygulamasının kullanımının yaygınlaştırılması ve bilinirliğinin artırılması amacıyla sosyal medyada “#KesintisizEnerjininKolayYolu” etiketi ile etkinlik gerçekleştirdi.

TEDAŞ Elektrik Arıza İhbar Uygulaması, 8 Mayıs'ta Ankara bir otelde düzenlenen lansmanla vatandaşların hizmetine sunulmuştu. Lansmanın ardından uygulamanın vatandaşlar tarafından kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli iletişim faaliyetleri yürüten TEDAŞ, sosyal medyada etiket çalışması gerçekleştirdi. TEDAŞ çalışanlarının katılım sağladığı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının da destek verdiği çalışmada, “#KesintisizEnerjininKolayYolu” etiketi kullanıldı. Etiket kısa sürede sosyal medyada Türkiye gündemine girdi.

“Amacımız ülkemizin her köşesine kesintisiz enerji sağlamak”

Etiket çalışmasına ve uygulamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, “Kurumumuz tarafından sektörümüzün çatı kuruluşu ELDER'in de destekleriyle geliştirmiş olduğumuz Elektrik Arıza İhbar Uygulamasının kullanımının yaygınlaştırılması ve bilinirliğinin artırılması amacıyla çeşitli iletişim faaliyetleri yürütmekteyiz. Bugün TEDAŞ ailesinin Sosyal Medya Elçileri ile Twitter'da Hashtag çalışması gerçekleştirdik. Temel amacımız, kurumumuzun öz kaynaklarıyla vatandaşlarımızın kullanımına sunmuş olduğumuz uygulamamızın bilinirliğini artırmak ve kullanımını yaygınlaştırarak ülkemizin her köşesine kesintisiz enerji arzı sağlamak. Uygulamamız sayesinde vatandaşlarımız artık elektrik arızalarına ilişkin ihbarlarını kolay bir şekilde iletebilecekleri gibi aynı zamanda; ihbarın takip ve sorgulaması, abone ve tesisat eklenmesi ile planlı elektrik kesintilerinin takibini de uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilecekler. Vatandaşlarımızı uygulamamıza gösterdikleri ilgiden dolayı çok memnunuz. Vatandaşlarımızdan aldığımız geri bildirimler de çok olumlu. Uygulamamızın kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla iletişim ve tanıtım faaliyetlerimize önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.