Tedavi edilmeyen her 3 akciğer embolisi vakasından biri ölümle sonuçlanıyor

Akut derin ven trombozu, genellikle alt bacak ve uyluk bölgelerinde bulunan büyük toplar damarlar içinde pıhtı oluşmasına neden oluyor. Hastalığın bacakta aniden veya yavaş yavaş şişmeye başladığını belirten uzmanlar, şiddetli ağrı, gerginlik, şişlik ve renk değişimi yaşanabileceğini kaydettiler. Yere basmanın zor ve ağrılı olduğu bu hastalıkta komplikasyonlarından birinin de akciğer embolisi (pulmoner emboli) olduğunu ifade eden uzmanlar, erken dönemde tedavi edilmediği takdirde her 3 vakadan birinin ölümle sonuçlandığını, bu nedenle teşhis sonrası erken tedavinin hayati öneme sahip olduğunu bildirdiler.

Invamed'den yapılan açıklamaya göre, Invamed Ar-Ge laboratuvarlarında geliştirilen ve üretim kampüsünde üretilen MANTİS Trombektomi Sistemi yaygın karşılaşılan bu toplardamar hastalığının tedavisinde etkili bir rol oynuyor. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“MANTİS teknolojisi, trombüsü eritmek için özel olarak dizayn edilmiş, aktif uç tasarımı ile endotel hasarı riskini azaltırken, duvara yapışan trombüsü etkili bir şekilde yumuşatır ve damar içerisindeki güçlü dönme hareketiyle birlikte parçalayarak tıkanıklığı giderir. Damar duvarını koruyan, mükemmel yönlendirme sağlayan ve trombolitik tedavi dozunu önemli ölçüde azaltan MANTİS, post trombolitik sendromu oluşumunu önemli ölçüde önlüyor. Farklı merkezlerde yapılan araştırmalar, MANTİS'in akut derin ven trombozu tedavisinde yüzde 94 oranında başarı sağladığını ortaya koyuyor.”

Açıklamada ayrıca MANTİS Trombektomi Sistemi ile gerçekleştirilen minimal invaziv girişimin hastanın daha çabuk iyileşmesini, iyileşirken daha az ağrı duymasını ve hastanede kalış süresinin kısalmasını sağlayan konforlu bir tedavi seçeneği olarak görüldüğü belirtildi.