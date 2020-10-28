TED'den Cumhuriyet Bayramı'na özel “Cumhuriyet Yolunda” yayını

Türk Eğitim Derneği (TED), gelenekselleşen ‘Cumhuriyet Balosu'nu bu sene pandemi nedeniyle gerçekleştiremezken, “Cumhuriyet Yolunda” başlığı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel yayını yapacak.

Türkiye'nin kültür sanat yaşamına damga vurmuş isimlerinin katılacağı “Cumhuriyet Yolunda” gösteriminde, Cumhuriyet ruhu bir kez daha canlanacak. Hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel yayını ile Atatürk önderliğinde Samsun'da başlayan Milli Mücadele saygıyla anılırken, müzik ve danslarla keyifli bir zaman yolculuğuna çıkılması hedefleniyor. Türkiye'nin ilk Sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ'ın 'Cumhuriyet'i, oyuncu Songül Öden'in 'Cumhuriyet ve Kadın' konusunu ele alacağı gösterimde, dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay Türk Marşı'nı çalarken, Tan Sağtürk zeybek, Meriç Sümen ve Tunca Bakan da valsleri ile gösterime renk katacaklar. Cem Adrian, Ahmet Baran, Şevval Sam ve Şenol Talınlı gibi ünlü seslerden Cumhuriyet coşkusunu yansıtan eserlerin dinleneceği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel yayını Türk Eğitim Derneği'nin Youtube kanalında izleyenlerle buluşacak.

Projede gönüllü olarak yer alan isimlerin adlarının yaşatılması için Türk Eğitim Derneği her bir isim adına bir burslu öğrenci okutacak. Böylece onların isimleri başarılı ancak maddi imkanları yetersiz öğrencilerin geleceğinin aydınlatmasına vesile olacak. Özel yayın, 29 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de Türk Eğitim Derneği Youtube sayfasında yayınlanacak.