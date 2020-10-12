TEDMEM kürsü etkinliklerinin bu haftaki konuğu Stephen Hall

Dünyadaki eğitim politikalarının geliştirilmesinde söz sahibi olan Stephen Hall, Türkiye'ye konuk oluyor. Hall yeni yaşanan süreçler ile beraber eğitimin geleceğini anlatacak.

Dünya, eğitimde seferberlik başlattı. Bu kapsamda ülkeler, Covid-19 sürecinde ortaya çıkan eğitim açıklarının giderilmesi için projeler geliştirmeye başladı. Türkiye de eğitim alanında yapması gerekenleri planlamaya çalışıyor. Bugün itibariyle 1., 2., 3., 4., 8. ve 12. sınıflar haftanın iki yarım günü okula döndü. Diğer sınıfların yüz yüze eğitime başlaması konusu ise salgının seyrine göre değerlendirilecek. Akıllardaki soru ise net, öğrencilerin eğitim açıkları nasıl giderilecek?

Tüm bu faktörler göz önüne alındığında uzmanların konuya ilişkin yorumları büyük önem taşıyor. Türk Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu TEDMEM de kürsü etkinlikleri kapsamında Orta Asya'da ve uluslararası kurum ve kuruluşlara yönelik birçok projede eğitim politikalarının geliştirilmesi ve yönetiminde etkin rol alan, McKinsey & Company Yardımcı Ortağı Stephen Hall'ı konuk ediyor. “Eğitimin Geleceğinde Bizi Ne Bekliyor? Covid-19 Krizinden Çıkarılan Dersler” başlığında düzenlenecek oturumda Hall, eğitimin değişimi, eğitim açıkları, salgın sürecinde eğitim adına çıkarılan derslere yönelik bilgilendirmelerde bulunacak. Hall, katılımcıların sorularını da yanıtlayacak. 14 Ekim saat 20.00-21.00 saatleri arasında Zoom üzerinden gerçekleştirilecek. Oturumda simultane çeviri yapılacak.